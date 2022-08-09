Trabzonspor, Berat Özdemir'in El İttifak'a transfer olduğunu açıkladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Berat Ayberk Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in, El İttifak'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre El İttifak, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2 milyon 500 bin doları aşan kısmının yüzde 15'i kulübümüze ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.