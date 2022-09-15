" Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Garden Restoran'da gerçekleşen yemeğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu , Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerimizden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ile Esat Emanet'in yanı sıra Kızılyıldız Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic, kulüp COO' su Marco Petrovic, sportif direktör Marco Marin, yönetim kurulu üyesi Ratomir Dujkovic ve Andrej Mrekela ile UEFA delegesi David Pugh katıldı. İki kulübün de birbirine başarı dileklerini ilettiği yemeğin ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına misafir kulüp Kızılyıldız'a formamız ve plaket hediye edildi."

Kaynak: AA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor'dan Kızılyıldız yöneticilerine dostluk yemeği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.