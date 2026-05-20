Trabzonspor Kupa Finali\'ne Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 13.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
