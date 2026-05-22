Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Bak, paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Finalist Konyaspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Kupayı Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?