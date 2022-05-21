Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti

21.05.2022 18:30
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 38'inci ve son hafta maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 38'inci ve son hafta maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin final haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.00'te yapılan idmanda taktik çalıştı. 5 gün önce menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Serkan Asan, idmana gererek maç sonrasında tatile çıkacak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ligin son müsabakası için hava yoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililerin kafilesinde tedavi gören Bruno Peres, Anders Trondsen, Serkan Asan, Abdülkadir Ömür, Gervinho ve Erce Kardeşler ile sarı kart cezalısı olduğu için Marek Hamsik yer almadı.TRABZONSPOR'UN SON MAÇININ KAMP KADROSUTrabzonspor'un 22 kişiden oluşan Medipol Başakşehir maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Manolis Siopis, Berat Özdemir, Kerem Şen, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Anthony Nwakaeme, Fode Koita, Andreas Cornelius, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli"

Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti
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Kaynak: DHA

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