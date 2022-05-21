Trabzonspor, ligin son maçı için İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, 38'inci ve son hafta maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin final haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.00'te yapılan idmanda taktik çalıştı. 5 gün önce menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olan Serkan Asan, idmana gererek maç sonrasında tatile çıkacak takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ligin son müsabakası için hava yoluyla saat 16.30'da Trabzon'dan İstanbul'a hareket etti.