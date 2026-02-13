Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren bordo-mavililer hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Maç Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
