Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor maçından notlar

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Eyüpspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yerine İhsan Derelioğlu görev aldı. Maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu tribünden izledi. Sol Bamba için saygı duruşunda bulunuldu.

01.09.2024 21:20
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SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Eyüpspor, Trabzonspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 19.15'te başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Suat Güz üstlendi.

Mücadeleye takımlar şu 11'lerle çıktı:

"Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Saiz, Emre Akbaba, Midtsjö, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan, Draguş"

TRABZONSPOR'DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.

MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

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