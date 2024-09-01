Trabzonspor maçından notlar

Mücadeleye takımlar şu 11'lerle çıktı:
"Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Saiz, Emre Akbaba, Midtsjö, Ahmed Kutucu, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Lundstram, Cihan Çanak, Orsic, Enis Destan, Draguş"
TRABZONSPOR'DA TEKNİK SORUMLU DERELİOĞLU
Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.
MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi, Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU DA MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izleyenler arasında yer aldı. İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.
SOL BAMBA UNUTULMADI
Trabzonspor karşılaşması öncesinde dün hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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