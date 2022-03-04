Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

04.03.2022 00:01
Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:  6 MART PAZAR:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük 19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)7 MART PAZARTESİ: 20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)


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Trabzonspor, Fenerbahçe, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika


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