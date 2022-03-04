Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle: 6 MART PAZAR:16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük 19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)7 MART PAZARTESİ: 20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek - Son Dakika