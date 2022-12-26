Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor

26.12.2022 09:33

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından futbolcularına seslendi. 3 maç üst üste kırmızı kart görmeleri sonrası takıma uyarıda bulunan Portekizli hoca, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın sonunda futbolcularını uyardı.

"SAHA İÇİNDE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 kişi kaldıkları ve kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından futbolcularına yaptığı konuşmada, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." dedi.

10 KİŞİ KALDIĞI MAÇLARDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta 10 kişi kaldı. Bu sezon toplam 4 maçta kırmızı kart gören sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet-3 mağlubiyet aldı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor - Son Dakika
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