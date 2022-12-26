Jorge Jesus'tan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından futbolcularına uyarı: Gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın sonunda futbolcularını uyardı.
Akşam'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 10 kişi kaldıkları ve kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından futbolcularına yaptığı konuşmada, "Hakemler bize kolay kartlar çıkarıyor. Ama sizin de gereksiz hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Saha içinde daha dikkatli olmalıyız." dedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç maçta 10 kişi kaldı. Bu sezon toplam 4 maçta kırmızı kart gören sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet-3 mağlubiyet aldı.
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