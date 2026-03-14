Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında sahasında karşılaştığı Manisa Basket'i 96-92 mağlup etti.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın İlk periyodunu 24-19 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 23 sayı üretmesine karşın devreyi 47-47 beraberlikle kapattı. Son periyoda 75-71 geride giren Trabzonspor, son periyotta etkili bir oyun oynayarak parkeden 96-92'lik skorla galip ayrıldı. - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Manisa Basket'i Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?