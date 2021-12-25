Üye Girişi
Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika

Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı

25.12.2021 22:38

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak kazandıklarını ancak skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyun olarak kazandıklarını ancak skor olarak kazanamadıklarını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 11 yıl çalıştığı Medipol Başakşehir'e karşı oynadıklarını belirterek, "En iyi organizasyonu, planı, hafızası olan bir takım. Teknik adamlık yaptığım süreçte futbolcu olan Emre Belözoğlu, aynı hafızayı devam ettiriyor." dedi.

Hem savunma hem hücumda iki takımın da planlarının olduğunu ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Bunları doğru uygulayarak hareket ettik. Rakibi karşılamada çözüm bulamayınca başka formasyon denedik. Oyun olarak bütününde direkten dönenler var. Planlar, sabır var. Rakibe çok fırsat vermemek var. Rakibin de dengeye girdiği oyunda, oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık diye düşünüyorum. Savunmanın merkezindeki oyuncular ilk defa birlikte oynadı. Bence çok iyi oynadılar. Hamle şansımız, kenar oyuncularımız yok. Djaniny kenarda Abdülkadir, orta oyuncusu onu da kenarda kullanıyoruz. Ona rağmen oyuncular üstüne koyarak son ana kadar kazanmayı zorladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınan beraberlik var, yolumuza devam edeceğiz."

Avcı, karşılaşmanın 77. dakikasında yaşanan pozisyona

penaltı pozisyonuna ilişkin bir soru üzerine de, "Hakemler hakkında konuşmuyorum. Oralara takılı kalırsam bütünü kaçırırım. Şu an onla ilgili yorum yapmayayım." yanıtını verdi.

Türkiye Kupası'nı da önemsediklerini vurgulayan Avcı, "Yarın antrenmanımız var. Elimde ne kalacak, sakatlıktan çıkanlar hepsine, genel duruma bakacağız. Türkiye Kupası da bir hedef. İki hedefi sonuna kadar götüreceğiz." şeklinde konuştu.

Avcı, Edgar Ie'nin sakatlanması nedeniyle bu bölgeye bir transfer düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Devre arası transferleri kolay olmuyor. Devre arasında rakamlar, tespitler zor oluyor. Kenar oyuncusu eksikliğim var. 3 oyuncu ihtiyacım var. Rekabeti kaliteyi arttırmak önemli. Bugün 1 puan kazandık. Ceplerimiz dolu. Harika bir 13 ay bitti. Trabzonspor, tarihi güzel anlar yaşıyor. Pozitif olarak destek olalım. Bu kadar puan farkını kimse tahmin edemezdi. Öyle hedefim olmadı, her hafta maç maç baktım. Oyun gelişerek gidecek. Taraftarımız ile savunmayı, hücumu beraber yapan takımla hep birlikte sezon sonunda horon oynayacağız inşallah."

-Erdinç Sözer'in açıklamaları

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, çok güzel, keyifli bir maç oynandığını belirterek, "İki takım da galibiyet için oynadı. Biz de maçı kazanmak istedik, ona göre oynadık. İkinci yarı, daha net güzel başladık. Top parça parça bizdeydi topa sahip çıktık. Daha net oynasak gol atabilirdik. İki takımda memnun olması lazım. Bu mücadele maçta iki takım içinde normal bir sonuçtu." dedi.

Sözer, karşılaşmadaki penaltı pozisyonuna ilişkin soru üzerine, pozisyonu yeniden incelediklerini hakemin doğru karar verdiğini kaydetti.

Visca'nın Trabzonspor'un transfer gündemlerinde olmasıyla ilgili soru ya Sözer, "Bu gelişmeler normal. Ben bir şey diyemem. Bizim için değerli bir oyluncu. Şu anda bir gelişme yok." dedi.

Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı

YORUMLAR
500

Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika Spor


Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı         
22:49
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi         
22:44
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
22:48 Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı
22:44 Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
22:19 Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
22:17 Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
22:12 Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da katliam yaşandı: 30 yanmış ceset bulundu
21:47 Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap
21:40 İki sapık 15 yaşındaki kızı taciz etti; biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı
21:28 Fenerbahçe'nin skorunu geride bıraktı! Trabzonspor, Süper Lig tarihine geçti
21:27 İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap
20:53 Trabzon'da çıt çıkmadı! Zirveyi yakından ilgilendiren maçta gol sesi duyulmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 22:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement