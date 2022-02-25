Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı

25.02.2022 15:45
Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı

Trabzonspor Kulübü, Mekap firmasıyla reklam ve sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Trabzonspor Kulübü, Mekap firmasıyla reklam ve sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ arasında 2022-2023 futbol sezonunu kapsayacak yeni bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre Mekap, şirketimize reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Reklamcılar, Trabzonspor bayrağı siparişlerine yetişemiyor Reklamcılar, Trabzonspor bayrağı siparişlerine yetişemiyor TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu TDİ Besi OSB için hazırlanan rapor bakanlığa sunuldu

Trabzonspor, Yatırım, Ticaret, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:51:41. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement