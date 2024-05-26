Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Trabzonspor, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a yenildiği maçın ardından MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncu değişikliği yaparak sahaya çıktı. Beşiktaş maçında forma giyen oyunculardan bazıları yedek kulübesinde yer alırken, diğerleri ise maç kadrosunda bulunmadı. Trabzonspor'un cezası nedeniyle taraftar desteği de bulunmadı.

26.05.2024 19:17
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Uğurcan Çakır, Mendy, Onuachu, Denswil, Visca, Fountas Ankaragücü maçı 11'inde yer almadılar. Bu oyuncuların yerine Taha Tepe, Baniya, Benkovic, Trezeguet, Pepe ve Enis Destan, forma giydi.

Beşiktaş maçında 11'de oynayan oyunculardan Visca ve Fountas yedek kulübesinde yer alırken diğerleri maç kadrosunda bulunmadı.

Uğurcan Çakır ve Mendy kart cezaları, Onuachu da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ısınırken sakatlanan stoper Denswil'in yerine 11'e Benkovic, dahil edildi.

Bordo-mavili taraftarlar izleyemedi

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini bu maçta da arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK, üçüncüsünü İstanbulspor maçında çeken bordo-mavililerin cezası Ankaragücü maçıyla sona erdi.

MKE Ankaragücü taraftarları ise takımlarının ligden düşmeme mücadelesinde kendilerine ayrılan tribününün büyük bölümünü doldurarak, sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Kaynak: AA

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