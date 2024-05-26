Trabzonspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzonspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trabzonspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. MKE Ankaragücü, Chatzigiovanis'in penaltı golüyle öne geçti.

26.05.2024 20:59
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Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen), Trezeguet, Pepe, Enis Destan

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog, Flips, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe

Gol: Dk. 25 Chatzigiovanis (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 22 Baniya (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

14. dakikada Bardhi'nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

22. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta alandan pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürülünce maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada Chatzigiovanis, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelere göndererek konuk takımı öne geçirdi: 1-0.

31. dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, kaleci Muhammet Taha Tepe topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Pepe'nin kullandığı etkili serbest atışta, top direğin hemen yanından auta gitti.

İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor - MKE Ankaragücü Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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