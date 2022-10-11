Trabzonspor-Monaco maçına doğru - Son Dakika
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Trabzonspor-Monaco maçına doğru

11.10.2022 15:48
Trabzonspor-Monaco maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa temsilcisi Monaco arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa temsilcisi Monaco arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takım, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Bozok, saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Fransa'da maçın hazırlıklarını tamamlayacak Monaco'da ise teknik direktör Philippe Clement ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Monaco maçına doğru - Son Dakika

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