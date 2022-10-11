Trabzonspor-Monaco maçına doğru

Fransa'da maçın hazırlıklarını tamamlayacak Monaco'da ise teknik direktör Philippe Clement ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Fransa temsilcisi Monaco arasında 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fransa, Spor, Son Dakika

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