Trabzonspor, Onana'yı 1 Yıl Daha Kiraladı

TRABZONSPOR, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Andre Onana'yı 1 yıl daha kiraladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Andre Onana ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. 2026-27 sezonunda 3 milyon 500 bin euro garanti ücret alacak tecrübeli file bekçisine 2 milyon euro da imza parası ödenecek.