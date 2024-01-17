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Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Genç Futbolcuları Geleceğe Hazırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Genç Futbolcuları Geleceğe Hazırlıyor

Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde genç futbolcuların hem futbol yeteneklerini geliştirdiklerini hem de kişisel gelişimlerini desteklediklerini belirtti. Akademide İngilizce, iletişim ve psikolojik eğitimlerin yanı sıra antrenmanlar da düzenleniyor. Öğretmenler ve antrenörler, bilimsel gelişmeleri takip ederek genç sporcuların geleceklerini en iyi şekilde inşa etmeye çalışıyor. Akademi, futbolun yanı sıra liderlik vasıfları ve kalitelerini de geliştirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi Genç Futbolcuları Geleceğe Hazırlıyor
17.01.2024 - 12:59,
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Trabzonspor Kulübü Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, her anlamda kendini yetiştirmiş, topluma faydalı, örnek sporcular kazandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi 15-16-17 yaş altı kategorisindeki futbolcular, yoğun antrenmanların temposu dışında aldıkları eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor. 6 eğitim sınıfının bulunduğu akademide, genç futbolcuların gelişimi için İngilizce, iletişim ve psikolojik eğitimler de veriliyor.

Derviş Köz, yaptığı yazılı açıklamada, Double Pass Firması ile yaptıkları iş birliği neticesinde akademideki gençlerin geleceklerini her anlamda en iyi şekilde inşa etmek için oldukça detaylı çalışmaları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda antrenörlerimiz, bilimsel gelişmelerin ışığında antrenmanlarını sürdürüyor. Tabii ki bu işin futbol tarafının yanı sıra çok önem verdiğimiz saha içi ve dışı davranışları ve kişisel gelişimlerini de organize ediyoruz. Burada gençlerimizin sadece futbol yetenekleri değil sorumluluğumuz. Her anlamda kendini yetiştirmiş, topluma faydalı, örnek sporcular kazandırmaya çalışıyoruz."

Özkan Sümer Futbol Akademi Direktörü İlker Erdem ise kendileri için önemli olanın, 90 dakikadan çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yol uzun bir yol. Zor ama keyifli bir yol. Oyuncularımızın, antrenörlerimizin ve personelimizin gelişimi için haftalık periyodik derslerimiz var. 6 ayrı departmanımız var ve aylık bütün verileri, gelişmeleri raporlayıp ona göre değerlendirmeler yapıyoruz. Buradan çıkan oyuncuların sadece futbol yeteneklerini değil; bilgilerini, liderlik vasıflarını ve kalitelerini de yansıtmasını istiyoruz, bunun için çok çalışıyoruz."

Özkan Sümer Futbol Akademisi U15, U16 ve U17 kategorisindeki futbolculara İngilizce dersi veren öğretmen Özden Baytekin de "Sporcuları bu eğitimlerin gerekliliğine, geleceklerine ne kadar katkı sağlayacağına inandırmak önemli. Bu anlamda son derece istekli, çalışkan sporcularla ders yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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