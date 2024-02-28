Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Visca'nın golüyle öne geçen Trabzonspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

28.02.2024 19:37
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Stat: Papara Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 81 Kerem Şen), Visca (Dk. 81 Fountas), Bardhi, Trezeguet (Dk. 77 Pepe), Onuachu (Dk. 68 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, de Souza (Dk. 82 Dubois), Serdar Gürler (Dk. 62 Deniz Türüç), Abeid (Dk. 62 Berkay Özcan), Kemen, Figueiredo (Dk. 62 Davidson), Keny (Dk. 71 Piatek)

Gol: Dk. 57 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor) Dk. 44 de Souza, Davidson (RAMS Başakşehir)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. ???????

57. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı çizgisinde önünde bulan Visca, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla kaleci Deniz Dilmen'in sağından filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun şutunda, top üsten auta çıktı.

71. dakika Visca'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz Dilmen, iki hamlede topu kontrol etti.

74. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girerek rakibinden sıyrılan Deniz Türüç'ün şutunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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