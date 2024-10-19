Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i son anda yıktı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i son anda yıktı

Trabzonspor, RAMS Başakşehir\'i son anda yıktı

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın golü 90+1'de Edin Visca'dan geldi.

19.10.2024 18:06
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.

VISCA ESKİ TAKIMINI YIKTI

RAMS Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü ise 90+1'de Edin Visca attı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir, 14 puanda kaldı. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i son anda yıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Ts Her Zamanki Gibi işte gücü yetmiyor boş takım 13 15 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bize her yer Trabzon Yolun açık olsun Trabzonspor 21 6 Yanıtla
    mehmet:
    istanbul adamın AS 0 0
  • ATILA IHSAN NUROĞLU:
    TRABZON HER ZAMAN SUBRIZLER TAKIMIDIR 14 8 Yanıtla
    sudem meliss:
    Bu takımın sürprizi olsa ne yazar beraberikler takımı 1 2
    mehmet:
    birde TÜRKÇEYİ ögrenseniz 1 1
  • V. A.:
    Tff başkanımın Atadığı hakemle önğ kesilen başakşehir doğrandı.. 0 0 Yanıtla
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