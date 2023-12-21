Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maçı yapıldı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Antrenman öncesinde Atletik Performans Antrenörü Özerk Tufan'a da doğum günü kutlaması yapıldı. Tufan'ın doğum günü kutlamasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.

TARAFTARLAR UNUTULMADI

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, 2009 yılında hayatını kaybeden taraftarlarını unutmayarak bir mesaj yayımladı. Bordo-mavili kulübün sayfasından yapılan paylaşımda "Takımımızın 21.12.2009 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra dönüş yolunda Samsun'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız; Bünyamin Kahriman, Serhat Kırkayak, Mesut Keleş ve Ahmet Muhammet Demirel'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi