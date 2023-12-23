Trabzonspor-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı 1-1 Berabere Tamamlandı

Stat: Papara Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Onuachu
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek
Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
11. dakikada konuk takım ilk etkili atakta öne geçti. Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1
19. dakikada ceza alanına doğru sokulan Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı.
32. dakikada Larsen'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.
34. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
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