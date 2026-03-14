Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Rizespor'u Ağırladı, Orhan Kaynak Anıldı

14.03.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Rizespor ile oynadığı maçta değişiklikler yaparken, Orhan Kaynak'ı andı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, savunmanın sağında Pina'yı yedek kulübesine çekerken Lovik'i, Zubkov'u da kenarda oturtarak tedavisi tamamlanan Folcarelli'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Folcarelli, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Bouchouari ve Visca, Çaykur Rizespor karşısında görev alamadı.

Orhan Kaynak unutulmadı

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.

Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.

Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

Taraftar ilgisi az

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:49:28.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.