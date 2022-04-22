Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi

22.04.2022 17:10
Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da bulunan bir yetimhanede 300 kişilik iftar organizasyonu düzenledi.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da bulunan bir yetimhanede 300 kişilik iftar organizasyonu düzenledi. Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, "Trabzonspor taraftarlarının saygınlığını ve merhametini tüm dünyaya duyurma noktasında kararlıyız" dedi.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, örnek bir davranışa imza attı. Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da bulunan bir yetimhanede 300 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdi. İftarda açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Bilal Pervanoğlu, 'Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır' sloganı ile yola çıktıklarını aktararak, "Hedefimizi 61 sosyal proje olarak belirledik. 4. projemizi gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Maddi ve manevi bize inanan, güvenen destek olarak herkese teşekkür ediyorum. Trabzonspor taraftarlarının itibar ve saygınlığını, tanınırlığını, iyi niyetini ve merhametini tüm dünyaya duyurma noktasında çok kararlıyız. Trabzonspor evrenseldir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi
Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi
Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi

YORUMLAR
500
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gitti Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Trabzonspor, İftar, Çad, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:19:50. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneği, Çad'da iftar organizasyonu düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement