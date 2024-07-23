Trabzonspor, Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda oynanacak Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor. Yeni transferlerin yanı sıra takıma katılacak yeni oyuncularla birlikte büyük bir değişime gitmiş olacak Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde oturmuş kadrosuyla taraftarlarıyla buluşacak.

23.07.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda deplasmanda oynanacak Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor.

Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Ruzomberok maçıyla birlikte çıkacak. Takıma katılan yeni isimlerle birlikte yoğun bir kamp dönemi geçiren bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok müsabakasının 11'ni şekillendirmeye çalışıyor. Yeni transferlerin yanı sıra takıma katılacak yeni oyuncularla birlikte büyük bir değişime gitmiş olacak Karadeniz ekibi, önümüzdeki günlerde oturmuş kadrosuyla taraftarlarıyla buluşacak.

Bordo-mavililerde, hazır olması halinde Uğurcan Çakır'ın kaleyi korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ bekte Ozan Tufan, savunmada ise Mendy ve Denswill'in oynaması da muhtemel görünüyor. Sol bekte Barisiç, onun önünde ise Lundstram, Bardhi, Cihan Çanak, Vısca, Trezeguet ve Draguş şeklinde bordo-mavililerin maça çıkması bekleniyor.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da özel uçakla Trabzon'dan Poprad'a gidecek. Aynı gün TSİ 19.00'da mücadelenin oynanacağı MFK Futbol Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirecek. İdman öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bir oyuncu TSİ 18.30'da yine stadyumda basın toplantısı düzenleyecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:20:13. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ruzomberok maçının 11'ni şekillendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement