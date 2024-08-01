Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk maçın 11'inde 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Borna Barisic maç kadrosunda yer aldı. Bakanlar Memişoğlu ve Uraloğlu da maçı izledi. Taraftarlar, Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

01.08.2024 20:49
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk eden Trabzonspor, rakibiyle oynadığı ilk maçın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden Bardhi ve Umut Güneş'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının ikinci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'yu sahaya sürdü.

Ruzomberok ile oynanan ilk maçta sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, Malheiro'nun sağ bekte forma giymesiyle orta alanda görev aldı.

Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic maç kadrosunda yer aldı. Lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.

Bakanlar Memişoğlu ve Uraloğlu maçı izledi

Trabzon'da çeşitli programlara katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, beraberindekilerle Trabzon'a gelerek daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu takımın karşılaşmasını izledi. Papara Park'a gelişinde Hacıosmanoğlu, bordo-mavili taraftarlar ile fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar stadın büyük bölümünü doldurdu

Geçen sezon Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle son 4 maçını seyircisiz oynayan Trabzonspor, bu sezonun ilk maçını dolu tribünlere oynadı.

Papara Park Stadı'nın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA

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