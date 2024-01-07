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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular rejenerasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Yarını izinli geçirecek olan takım salı günü Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
07.01.2024 - 15:21,
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Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanması gereken ancak ertelenen ve evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Süper Lig'in 19'uncu haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım salı günü Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA
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