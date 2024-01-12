 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Trabzonspor, Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısını Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek galibiyetle tamamladı. Bordo-mavililer, 36 puanla ilk yarıyı 3'üncü sırada bitirerek geçen sezonun aksine daha iyi bir performans sergiledi. Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en yakın takipçisi olarak zirvedeki yerini korudu. Yerel basın da Trabzonspor'un performansını övgüyle karşıladı.

Trabzonspor, Samsunspor\'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı
12.01.2024 - 13:19,
Abone Ol
Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısını Samsunspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek galibiyetle kapatan Trabzonspor, 3'üncü sıradaki yerini de korumuş oldu. Ligin ilk yarısında 19 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 36 puan toplayarak devreyi ilk 3'te tamamlayan bordo-mavililer, geçen sezonun ilk yarısında da aynı puanı toplamış ancak devreyi 6'ncı sırada tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iki takımın en yakın takipçisi olarak da zirvedeki yürüyüşünü sürdürmüş oldu.

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk yarısı ertelenen 16'ncı hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Trabzonspor sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı. Bordo-mavililer, 36 puanla ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamlarken, geçen sezonun devre arasında da aynı puanı toplamış ancak 6'ncı sırada yer almıştı. Trabzonspor 2023-24 sezonunun ilk yarısında oynadığı 19 maçtan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer bu maçlarda rakip filelere 34 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü. Artı 13 averajla 36 puan toplayan bordo-mavililer ligin ilk yarısını 50 puana sahip Fenerbahçe ve 48 puana sahip Galatasaray'ın ardından en yakın takipçileri olarak 3'üncü sırada tamamladı.

2022-23 sezonunun ilk yarısını da 36 puan toplamasına karşın devreyi 6'ncı sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, aynı sezonun ilk yarısında 18 maçta; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrılmış, 26 gol atıp, kalesinde 25 gol görmüştü. Trabzonspor bu sonuçlarla 1 averajla 32 puanla 6'ncı sırada yer almıştı.

YEREL BASINDAN ÖVGÜ

Bordo-mavili ekibin ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmasının ardından kentteki yerel basın, bordo-mavili ekibin performansını beğendi.

Kentteki yerel basında yer alan bazı başlıklar şöyle:

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Kuzey Ekspres: Aman nazar değmesin

Taka Gazetesi: Fırtına kafayı kullandı

Karadeniz Gazetesi: Muhteşem kuleler

Sonnokta Gazetesi: Bu fırtınanın affı yok

Günebakış Gazetesi: Karadeniz fırtınası

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Trabzonspor, Samsunspor, Karadeniz, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement