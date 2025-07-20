Trabzonspor Saul Niguez ile Anlaşma Sağladı

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON, –TRABZONSOR, orta saha transferinde büyük ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid forması giyen İspanyol yıldız Saul Niguez ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Saul Niguez'in, Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesiyle birlikte Trabzonspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. Bordo-mavili yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Saul için ekonomik şartlarda da anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için oyuncunun kulübüyle kontrat fesih sürecinin tamamlanması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun pazartesi günü Erzurum kampına katılması planlanıyor.

TRABZONSPOR'UN TAKİBİNDEYDİ

Saul Niguez, bu yaz transfer döneminin başından itibaren Trabzonspor'un transfer gündeminde yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla istediği orta saha profiliyle örtüşen tecrübeli oyuncu için bordo-mavili yönetim harekete geçti. Görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, transferde mutlu sona artık çok yaklaşıldı.

OYUN TİPİ: ÇOK YÖNLÜ VE SAVAŞÇI ORTA SAHA

Saul Niguez, kariyeri boyunca merkez orta saha, 8 numara ve zaman zaman 6 numara pozisyonlarında görev yaptı. Sahada çok yönlülüğü, fiziksel dayanıklılığı ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan deneyimli futbolcu; savunma katkısının yanı sıra hücuma çıkışlarda da etkili rol oynayabiliyor.

Sol ayağını etkili kullanan Saul, top kapma yüzdesi yüksek, pas bağlantıları güçlü ve oyun görüşü geniş bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Ceza sahası çevresinden yaptığı isabetli şutlarla skor katkısı da verebilen yıldız isim, özellikle büyük maçlardaki soğukkanlılığıyla tanınıyor. Ayrıca duran toplarda da hem hücumda hem savunmada aktif rol alabiliyor.

Takım savunmasına olan disiplini, fiziksel gücü ve oyunu iki yönlü oynayabilme yeteneği sayesinde, teknik direktör Fatih Tekke'nin sisteminde merkezde güven veren bir rol üstlenmesi bekleniyor.