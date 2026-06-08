Trabzonspor, Saviolo'yu Transfer Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor, Saviolo'yu Transfer Etti

Trabzonspor, Saviolo\'yu Transfer Etti
08.06.2026 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 22 yaşındaki Noah Jose Saviolo'yu 5 yıllığına transfer etti. Anlaşma detayları açıklandı.

Trabzonspor, 22 yaşındaki Noah Jose Saviolo'yu 5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Saviolo'nun, kesin transferi konusunda Portekiz ekibi Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin avro, 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro, diğer her bir futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödeneceği ifade edildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Vitoria Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 8 milyon 500 bin avronun dört taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca şarta bağlı bonus olarak 3 milyon avro ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Saviolo'yu Transfer Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı

21:54
Osimhen’den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
21:17
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
21:07
Karşıyaka’ya başkan aranıyor
Karşıyaka'ya başkan aranıyor
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 22:18:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Saviolo'yu Transfer Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.