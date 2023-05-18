Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist - Son Dakika
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Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

18.05.2023 20:26

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında Batshuayi'nin golüyle üstünlüğü sağladı. Golün asisti yapan Arda, çalımları ve pasıyla Trabzonspor savunmasını sarstı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

SIOPIS'I UYUTTU

Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, pas verecekmiş gibi yapıp Siopis'i bir noktaya kilitledi. O sırada topu düzeltip kaleye ilerleyen genç yetenek, verdiği pasla Batshuayi'yi karşı karşıya bıraktı.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist

ŞIK BİTİRİŞ

Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist
Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist
Trabzonspor savunması dondu kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist
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Michy Batshuayi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist - Son Dakika
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