Fenerbahçe ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle maçta öne geçti.
Ceza sahası dışında topla buluşan Arda, pas verecekmiş gibi yapıp Siopis'i bir noktaya kilitledi. O sırada topu düzeltip kaleye ilerleyen genç yetenek, verdiği pasla Batshuayi'yi karşı karşıya bıraktı.
Arda Güler'in pasında savunmayı atlatıp Uğurcan'la karşı karşıya kalan Michy Batshuayi, şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor savunması donup kaldı! Arda Güler'den Batshuayi'ye inanılmaz asist - Son Dakika