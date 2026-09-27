Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 ile geçti - Son Dakika
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Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 ile geçti

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Trabzonspor, sezonun ilk haftasında Bursaspor Basketbol\'u 82-76 ile geçti
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Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmada Trabzonspor'da Caupain Jr, Keene ve Terry 12'şer sayı üretirken, Bursaspor Basketbol'da Freeman ve Taylor 20'şer sayı kaydetti.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Alper Gökçebel.

TRABZONSPOR: Canaan 9, Yiğit Arslan 10, Caupain Jr 12, Tilman 9, Manek 7, Keene 12, Tolga Geçim, Yeboah 4, Terry 12, Rıdvan Öncel 7.

BURSASPOR BASKETBOL: Hammonds 5, Freeman 20, Watson 15, Ergi Tırpancı 2, Taylor 20, Moore 12, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu 1, Washington 1.

1'İNCİ PERİYOT: 26-22

DEVRE: 42-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 82-76 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol farkı azaltmaya çalışırken, Trabzonspor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 42-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyundaki üstünlüğünü artıran ev sahibi ekip, rakibine 8 sayılık fark yaptı ve final periyoduna 64-56 üstün girdi. Son çeyrekte Bursaspor Basketbol farkı kapatmaya çalışsa da Trabzonspor skor avantajını koruyarak parkeden 82-76 galip ayrıldı.

Trabzonspor'da Caupain Jr, Keene ve Terry 12'şer sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları olurken, Yiğit Arslan 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bursaspor Basketbol'da ise Freeman ve Taylor 20'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Kaynak: DHA
TrabzonsporBursasporBasketbolSporSon Dakika

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