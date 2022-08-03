Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03.08.2022 20:35
Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu açılışında 5 Ağustos Cuma günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başlayıp, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maçın ardından sona erdi.

Bordo-mavili ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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