Ferhat Gündoğdu\'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

Türk futbolunda “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile kurulun eski ve mevcut üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından, MHK'de geçici dönem için yeni bir formül üzerinde durulduğu belirtildi.

MHK İÇİN ANTHONY TAYLOR FORMÜLÜ

TFF kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, Ferhat Gündoğdu ve ekibinin görevlerine devam etmeyeceği öngörülürken, MHK'nin yönetiminin geçici olarak başka bir isme bırakılması planlanıyor. Bu görev için öne çıkan ismin MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor olduğu iddia edildi. Taylor'ın geçici olarak MHK'nin başına getirilmesinin beklendiği belirtildi.

3 KİŞİLİK HEYET YARDIMCI OLACAK

İddiaya göre TFF'nin planı yalnızca Anthony Taylor'ın görevlendirilmesiyle sınırlı değil. İngiliz hakem yöneticisine yardımcı olması amacıyla 3 kişilik bir heyet oluşturulması da gündemde. Henüz TFF tarafından Anthony Taylor'ın görevlendirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.