Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

08.08.2022 22:35
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer, antrenmanı 5'e 2, dar alanda pas ve çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı tek antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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