Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.08.2022 21:28
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Bordo-mavili futbolcuların, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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