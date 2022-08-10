Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen , Serkan Asan, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in katılmadıkları bildirildi. Abdülkadir Ömür 'ün ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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