Dün, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka 'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Hüseyin Baş: 'Patrik veya Patrikhane, Moskova ve Kudüs'teki Patrikleri Aforoz Etti. Bu Devlet İçinde Devlet Demek'

Kaynak: AA

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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