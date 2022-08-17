Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

17.08.2022 21:40
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Dün, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular ise koordinasyon ve rondo çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek takım, bu maçın hazırlıklarını 19 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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