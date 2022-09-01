Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak

01.09.2022 10:12
Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

Trabzonspor, öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak - Son Dakika

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