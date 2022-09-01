Trabzonspor, Ümraniyespor'a konuk olacak

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür , iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca , Hüseyin Türkmen , Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor 'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Kaynak: AA

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