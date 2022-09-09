Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

09.09.2022 21:00
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirirken, diğerleri ise core, pas ve rondo çalışması???????nın ardından çift kale maç yaptı.

Antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından sona erdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 11 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Yusuf Erdoğan ikinci kez baba oldu

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Yusuf Erdoğan, baba oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın eşi Ürün Erdoğan, İstanbul'daki bir hastanede "Maya" adını verdikleri kız çocuğu dünyaya getirdi.

Erdoğan'ın ikinci kez baba olduğu anımsatılan açıklamada, "Erdoğan ailesine mutluluklar, minik Maya Erdoğan'a da sağlıklı bir yaşam diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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