Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika
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Trabzonspor Adana'ya gitti

11.09.2022 17:52
Trabzonspor Adana'ya gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla hareket etti. Kadroda Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Bordo- mavili takımın kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Uğurcan, Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Marek Hamsik, Bardhı, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtımı, Yusuf Erdoğan, Naci, Trezeguet, Umut, Gomez ve Emrehan."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Adana'ya gitti - Son Dakika
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