Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

11.09.2022 10:10
Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.

Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da Adana'ya hareket edecek.

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek Adana Demirspor, yarın Trabzonspor'u konuk edecek Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor
Kaynak: AA

Adana Demirspor, Trabzonspor, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:37 Trabzon'da restorana giren lüks araç kül olurken, ağır yaralan arkadaşını kurtarıp olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
00:21 Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem olan Tunç Soyer'den 'Atatürk' savunması: Ben Nutuk'tan ilham aldım
00:14 Kalp krizi geçiren amcasının oğlunu hastaneye götüren kişi de aynı krize yakalandı: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 10:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement