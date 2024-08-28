Trabzonspor-St. Gallen maçına doğru

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Trabzon'da İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, yarınki karşılaşmanın bir maçtan daha fazlası olduğunu söyledi.

Avcı, Papara Park'ta maç öncesi futbolcusu Stefan Savic ile basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Avcı, turun ilk maçında oynadıkları oyunun sonuç olarak karşılığını alamadıklarını belirtti.

Avcı, maçın analizlerini yaptıklarına işaret ederek, "Oynadığımız maçın üzerinden analizlerini yapıp hem savunmada hem hücumda tekrarlarımızı çalıştık. Bugün de son duran topları yapıp yarın akşama en iyi şekilde maça hazır olmak istiyoruz. Bu müsabaka bizim için de bir maçtan daha fazlası. Hem Avrupa'da devam edebilmek hem taraftarımızla bütünleşmeyi sağlayacak ve bize oyuna ve oyuncularımıza bir öz güven getirecek bir maçtan daha fazlası olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Taraftarın desteklerini beklediklerine de değinen Avcı, "Buradaki en önemli faktör taraftarlarımız. Yarın taraftarın desteğine son derece fazla ihtiyacımız var. Ben yarın güzel bir akşam olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avcı, Trabzonspor'un kadrosundaki genç oyunculara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün 2000-2006 yaş arası altyapıdan 6 oyuncu, yeni transferlerden 4, henüz Muhammed Cham gerçekleşmediği için onu dahil etmiyorum. İki sene evvelden de devam eden Eren Elmalı, Mendy var. 2000 doğumlu ve üzeri buna Arif Boşluk da dahil, bu geniş kadronun içinde yaş ortalamasını aşağı çekiyor. Hem başkan hem yönetim kurulu hem de teknik ekip gün içinde yarışırken geleceğe de yatırım yapan hem bir vizyon koyuyorlar hem de bir yarışma koyuyorlar. Bunun için bu takım daha evvelden de yakın zamanda ifade ettim çok iyi bir takım olacak. Bunu en yakın zamanda görecekler. Onun için biraz evvel de gördüğün o oyuncularla yarışırken aynı zamanda da üretim yapman gerekiyor. Bunu da gerçekleştirmiş bir kulüp ve teknik heyet var. Umarım bunu daha hızlı gerçekleştiririz."

"Pozisyona girip bunu golle sonuçlandırmayı yarın gerçekleştirmek istiyoruz"

Takımın performansıyla ve transfer ihtiyacıyla ilişkili gelen soru üzerine de Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir tuşa basıp hemen hızlandırdığın bir şey değildir, bu bir çalışma. Bunun içindeki atletik oyuncu alabiliyor musun, alamıyor musun? Ekonomin bunun için yeterli mi, değil mi? Biz geçen hafta ortaya 70 dakika bir resim çıkardık. Bunu yapabilen bir takım var. Biz bunu daha iyi hale getirip, süresini uzatabiliyor muyuz ona bakacağız. Maç içinde tabi ki dalgalanmalar olabilir. Pozisyona girip bunu golle sonuçlandırmayı yarın gerçekleştirmek istiyoruz."

"Orsic bu fırsatı çok iyi kullandı"

Avcı, Mislav Orsic'in performansıyla ilişkin gelen soru üzerine "60 dakikalık performansı son derece iyiydi. Şöyle düşünün o ana bakmayın, bir sene sonra ilk maçını oynuyor ve çok ciddi bir sakatlıktan çıktı. Oyuncular o kadar çok departmanlara uğrayarak geliyorlar ki sahaya, onun için yaz kampına son derece iyi geldi. Kendi önünde mevkisel olarak oynayan oyuncular vardı ama hiç teslim olmadan çalışmalarını yaptı. Her zaman çalışıyorsan fırsat geliyordur. Çalıştığın için fiziksel durumun iyi olduğu için bu fırsatı kullanabiliyorsun." diye konuştu.

Orsic'in bu fırsatı çok iyi kullandığını vurgulayan Avcı, "Bunun süresini inşallah sakatlanmadan arttırarak devam ettiririz. Çünkü maç içinde de maçın devre arasında da oyuncunun sakatlanma riski ve verileriyle ilgili devamlı bir bilgi geliyor bize. Ona göre planlama yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İyi oynadığımız maçı kazanamadık"

Avcı, Trabzonspor'un son 4 resmi maçta gol atamadığı hatırlatılan soru üzerine de sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir organizasyon, beraber parçaları tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun için tekrarlar gerekiyor, destek gerekiyor. Zaman değil, sonuç almak bunu hızlandıracak. Şimdi biz kısa sürede gol sıkıntısı yaşıyoruz. Bu bir santrforla anlatılacak bir şey değil. Tabi ki fark yaratabilir ama bütününde anlatılabilecek bir durum değil. İlk iki maçımızı kazandık, Rapid Wien maçlarını iyi bir organizasyon takımına karşı kaybettik. İyi oynadığımız maçı kazanamadık."

Ligde de bir maç oynadıklarını aktaran Avcı, "Eksiğimiz var ama organizasyon olarak geçen hafta deplasmanda böyle bir takıma karşı 7-8 pozisyona giriyorsan, bunun içine birileri daha girdiği zaman ve tekrarlar maç kazanarak ilave edildiği zaman daha iyi hale gelecektir. Enis Destan, Dragus veya bir başkası, 4-4-2 formasyonu bunu aslında sen değil rakibin belirler. Bazen 4-4-2 formasyonunda başlayabilirsin ki benim kafamda da bu var. Rakibin seni nasıl karşıladığıyla, sayısal olarak çözümlerle alakalı bir çok detay var." şeklinde konuştu.

"Her kulvar Trabzonspor için iyi bir hedeftir"

Avcı, St. Gallen ile oynayacakları maçın önemine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Trabzonspor veya herhangi bir takım için yarışmak, uluslararası seviyede olmak, hem kulübün marka değeri açısından o seviye maç oynamak, Konferans Ligi'nin grubuna kalmak. Orada gidebildiğin noktaya kadar gidebilmek. Bunun ucunun nereye gideceğini bilmiyoruz. Şampiyonluğun ertesi senesi Basel'i yensek belki final oynayacaktık ve çok iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Bu oyunun içerisinde bunlar var. Her kulvar Trabzonspor için iyi bir hedeftir."

Savic: "Yüzde 100'üme çok yakın bir sürede ulaşabileceğimi düşünüyorum"

Stefan Savic de yarın oynayacakları rövanş karşılaşmasının final niteliğinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Umuyorum yarın bizim adımıza güzel bir maç olacak. Hem takımımız hem de taraftarımız, Trabzonspor'un Avrupa'da olmasını son derece hak ediyor. Trabzonspor oyuncusu olarak takımımızın Avrupa'da devam edebilmesi için yarın her şeyimizi vereceğiz. Trabzonspor'a gelmeden önce de Trabzonspor taraftarının neler başarabildiği, neler yaptığını görmüştüm. Trabzonspor'u seçme sebeplerinden bir tanesi de taraftarların statta yarattığı o 'cehennem atmosferi', rakipler adına oluşturduğu 'cehennem' diye tabir edebileceğim o atmosfer. Taraftarlarımızla birlikte yarın gelip en iyi mücadeleyi vereceğiz."

Fizik olarak kendini iyi hissettiğini kaydeden Savic, "Çok daha iyi hissettiğimi ve çok daha iyi adapte olduğumu söyleyebilirim. Şu an fizik olarak daha iyi hale geldiğimi düşünüyorum. Yüzde 100'üme çok yakın bir sürede ulaşabileceğimi düşünüyorum. Buradaki amacım olabildiğince bütün maçlarda oynayabilmek, her zaman takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağlı oyuncu, takım içerisindeki arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Böylesi yemek organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyuncular arasında çok iyi bir ilişki ve enerji olduğunu ifade edebilirim. Takımımızda hem tecrübeli hem genç iyi bir karışım olduğunu, bu karışımın içinde de iyi ilişki olduğunu söyleyebilirim. Birçok tecrübeli arkadaşımız, genç olan arkadaşlarımızla birlikte onlara tecrübelerini anlatıp, onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de bu yüzden buradayız. Tecrübelerimizi genç oyuncularla paylaşıp, onların daha iyiye gitmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Oyuncular için sadece saha içerisinde birlikte olmak değil saha dışarısında da birlikte olmak başarıyı getiriyor. Biz de bunu yaratmaya çalışıyoruz."