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Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

19.02.2022 10:24
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 11 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ve Stefano Denswil'in yanı sıra İsmail Köybaşı ile Fode Koita'nın sakatlıkları bulunuyor. Marek Hamsik'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor


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