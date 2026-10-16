Trabzonspor, Süper Lig\'in 8. haftasında Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 8'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, KuPS maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.