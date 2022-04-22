Trabzonspor taraftar derneği Çad'da iftar düzenledi - Son Dakika
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Trabzonspor taraftar derneği Çad'da iftar düzenledi

22.04.2022 15:15
Trabzonspor taraftar derneği Çad'da iftar düzenledi

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneğince Orta Afrika ülkesi Çad'da iftar organize etti.

Trabzonspor Rota Akçaabatlılar Taraftar Derneğince Orta Afrika ülkesi Çad'da iftar organize etti.

Dernek Başkanı Pervanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor adına 61 sosyal projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pervanoğlu, proje kapsamında ilk üç projeyi Kamerun, Sudan ve Türkiye'de yaptıklarını vurgulayarak, dördüncü projelerini de dün Çad'daki yetimhanede 300 çocuğa iftar vererek gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Trabzonspor 90 dakikadan fazlasıdır" sloganı ile yola çıkarak hazırladıkları projelerle Trabzonspor'un ismini tüm dünyaya yaymak için çalıştıklarının altını çizen Pervanoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye ve dünyada ulaşabildiğimiz her yerde Trabzonspor'u sevdirmeyi, sempati duyulmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü Trabzonspor evrenseldir, buna inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Bize inanan, güvenen, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bütün renktaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Orta Afrika, Trabzonspor, Türkiye, Çad, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftar derneği Çad'da iftar düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor taraftar derneği Çad'da iftar düzenledi - Son Dakika
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