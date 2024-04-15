Trabzonspor Kulübü'nün, 2020-2021 sezonu için hazırlanan çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan, dün akşam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lösemi ve kas hastası Hicran Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi.
18 yaşındaki Yıldız için Bahçecik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.
Yıldız'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sürmene ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Babası Alaattin Yıldız ile 2020 yılında çekilen tanıtım videosunda, yatağının başucunda adının yazılı olduğu formaya bakarak sevinen Hicran'ın hikayesi taraftarlarca beğeni toplamıştı.
Evinin önünde beyaz bir çarşafın üzerine çubuklu forma çizen baba Yıldız, hareket edemeyen kızının yatağından görebildiği tek yer olan odanın tavanına ayna yerleştirmiş, sonrasında da bordo-mavili forma deseni çizdiği çarşafı uyurken üzerine örtmüştü.
Hicran'ın, uyandığında üzerindeki forma desenli çarşafı görmesinin ardından yaşadığı mutluluk görüntülere yansımıştı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Taraftarının Sevgilisi Hicran Yıldız Toprağa Verildi - Son Dakika
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