Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Freiburg maçında Avrupa'da başarı göstermek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Freiburg maçında Avrupa'da başarı göstermek istiyor

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Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, Freiburg maçında Avrupa\'da başarı göstermek istiyor
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Trabzonspor, Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Freiburg'u ağırlayacak. Teknik Direktör Thomas Reis, bu maçın Avrupa'da başarı kazanabileceklerini gösterecekleri bir karşılaşma olacağını, sakatlıklar nedeniyle hücumda yalnızca 3-4 oyuncusunun kaldığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak." dedi.

Reis, Papara Park'ta, bordo-mavili futbolcu Ozan Tufan ile basın toplantısı düzenleyerek maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alman teknik adam, Freiburg'un çok iyi bildiği takımlardan olduğunu belirterek, "Fiziksel olarak gayet güçlü iyi takımlardan bir tanesi ve iyi bir baskı stiline de sahip bir takım. Önde aktif olarak pres yapabilen bir takım. Bizim de yapmamız gereken şey doğru çözümleri bulmak olacak. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken bir Alman takımı ile bir Avrupa maçında oynamıştık. Sonuç istediğim gibi olmamıştı ama umuyorum bu sefer farklı olacak diye düşünüyorum. Zor bir maç elbette ama iyi bir performans göstermek istediğimiz bir maç. Kalitemizin ne kadar yüksek olduğunu, Avrupa'da ne kadar başarılar kazanabileceğimizi göstereceğimiz bir maç olacak Umarım sonucu da iyi olacak." diye konuştu.

Sakatlıklar nedeniyle mutsuz olduğunu, özellikle de hücumda oyuncu sayısında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Reis, "Hücum oyuncusu olarak değerlendirecek olursak belki 3-4 oyuncumuz var elimizde sadece. Elbette antrenör olarak A,B,C opsiyonlarınızın her zaman yanınızda olması gerekiyor, en iyi tercihleri yapmanız gerekiyor. Umuyorum yarın da böyle olacak. Umuyorum en iyi ilk 11'i sonrasında en iyi kadroyu çıkarıp puan ya da puanlarla ayrılacağız. Franculino ile Aral milli araya kadar bizimle birlikte olmayacaklar. Sonrasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Her maçta aynı mentaliteyi, aynı tutumu, aynı davranışı göstermeleri gerektiğini anlatan Reis, " Son maçlarımız da aslında çok kolay olmadı, skorları alabilmek, maçları kazanabilmek. Bazen mentalitenizi göstermeniz gerekir, bazen sabırlı olmanız gerekir bazen daha geçiş futbolu oynamanız gerekir. Bazen maçları hemen çözemezsiniz. Bazen maçları devre arasında çözersiniz. Son birkaç maçımızda yaşadığımız durumlar gibi. Her maçın farklı hikayesi var. Yapmanız gereken her maçta en iyinizi göstermek." yorumunu yaptı.

Ozan Tufan: "Kazanmak için sahada olacağız"

Ozan Tufan, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından galibiyet serisi yakaladıklarını dikkati çekerek "İnançlı, kuvvetli, diri bir takımımız olduğunu söyleyebilirim. Bireysel olarak, isim olarak da çok güçlü oyuncularımız var." dedi.

Birlik beraberliğin ardından olumlu tablonun ortaya çıktığını anlatan Ozan, "Hocanın gelişiyle ivme yakaladık. Hocanın yardımcılarının da çok büyük bir payı var. Durumumuzdan, halimizden çok memnunuz. Yarın da onlardan bir tanesini yaşayacağız, kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk devam eder." diye konuştu.

Yedek kalmasını sorun etmemesine ilişkin değerlendirmesinde bordo-mavili kulübe bağlılığını ortaya koymaya çalıştığını ifade eden Ozan, milli takım futbolcularından biri olmak istediğini de vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansFreiburgSporSon Dakika

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