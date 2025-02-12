Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, genç futbolcu Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkan Yardımcısı Murat İskender, Folcarelli'nin takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Folcarelli ise kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

12.02.2025 15:42  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR Kulübü 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Tim Jabol Folcarelli için imza töreni gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Folcarelli için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı Murat İskender de katıldı.

'BAŞARILI BİR KARİYER GEÇİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Murat İskender, "Kadromuza genç ve başarılı bir futbolcu dahil ettik. Tim Jabol Folcarelli'nin Trabzonspor'umuza uzun yıllar boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğine ve Bordo-Mavi formamıza değer katacağına inanıyoruz. Gerek yeteneği gerekse çalışma disipliniyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kendisine Trabzonspor Ailesine hoş geldin derken, kulübümüzle birlikte başarılı bir kariyer geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

'SABIRSIZLANIYORUM'

Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli ise, Trabzonspor Kulübü'nün bir parçası olmaktan ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Transferimde emeği geçen başta kulüp yöneticilerimiz olmak üzere, aileme, menajerime ve bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bir an önce çalışmalara başlayıp, takım arkadaşlarımla birlikte sahada ter dökmek için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte bu büyük camiayı hak ettiği başarılara ulaştırırız" diye konuştu.

Yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'nin 26 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, İskender, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
16:32 Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
16:32 Zelenski’nin “toprak takası“ önerisine Rusya’dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk’tan kovulacak Zelenski'nin "toprak takası" önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
23:27 Herkes Torreira’nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu Herkes Torreira'nın bu paylaşımını konuşuyor: Mertens ile fotoğrafı olay oldu
23:26 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk’ü ziyaret etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Türk'ü ziyaret etti
23:17 Trump, Gazze’ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:35 TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu TFF, eski başkan Mehmet Büyükekşi hakkında suç duyurusunda bulundu
22:29 Bursa’da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti Bursa'da kontrolden çıkan otomobil metro istasyonuna çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
22:09 Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP’a bildirdi Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 17:40:30. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.