Trabzonspor TOFAŞ'ı Deplasmanda Yendi

04.04.2026 20:42
Trabzonspor, Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 91-71 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 6, Sadık Emir Kabaca 9, Blazevic 14, Besson 4, Floyd 2, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Efe Evan Postel 4, Kidd 2, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 9

Trabzonspor: Reed 22, Tinkle 13, Hamm 10, Ege Arar 4, Taylor 6, Girard 13, Alican Güney, Batu Bircan, Berk Demir, Yeboah 2, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 18

1. Periyot: 20-28

Devre: 30-53

3. Periyot: 52-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-71 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabaka sırasında salondaki reklam panolarında Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA

