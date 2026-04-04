Trabzonspor TOFAŞ\'ı Deplasmanda Yendi

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 6, Sadık Emir Kabaca 9, Blazevic 14, Besson 4, Floyd 2, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Efe Evan Postel 4, Kidd 2, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 9
Trabzonspor: Reed 22, Tinkle 13, Hamm 10, Ege Arar 4, Taylor 6, Girard 13, Alican Güney, Batu Bircan, Berk Demir, Yeboah 2, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 18
1. Periyot: 20-28
Devre: 30-53
3. Periyot: 52-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-71 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabaka sırasında salondaki reklam panolarında Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
