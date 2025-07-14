Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı - Son Dakika
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Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı

Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid\'in yıldızı
14.07.2025 16:22
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu Saul Níguez'i gündemine aldı. Bordo Mavililer, İspanyol orta saha oyuncusu için transfer şartlarını sordu.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Trabzonspor'un, La Liga devi Atletico Madrid forması giyen orta saha oyuncusu Saul Niguez için sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

SAUL NIGUEZ'İN ŞARTLARI SORULDU

İddialara göre Bordo-mavililer, İspanyol kulübüyle temasa geçerek 30 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını sordu. Edinilen bilgilere göre; Trabzonspor, Atletico Madrid'e oyuncunun maaş beklentisi, sözleşme süresi ve bonservis durumu gibi detayları içeren ilk teması gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda orta saha hattına lider özellikli bir oyuncu kazandırmak isteyen bordo-mavililerin, Saul'ü öncelikli hedefler listesine aldığı ileri sürülüyor.

Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı

AVRUPA BASINININ GÜNDEMİNDE

İngiliz haber platformu TransferFeed, "Trabzonspor, Saul Niguez için aktif şekilde devrede" başlığıyla olası transfer sürecini duyururken, İspanyol kaynaklar ise yıldız oyuncunun piyasa değerini yaklaşık 3 milyon Euro olarak değerlendirdi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu iddialar, özellikle Puskas Sports gibi futbol odaklı hesaplar tarafından "Karadeniz ekibi, orta sahaya yıldız isim için bastırıyor" yorumlarıyla paylaşıldı.

SEZON RAKAMLARI

Atletico Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Saul, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sevilla'da geçirmiş ve 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve La Liga şampiyonluğu gibi başarılar bulunan deneyimli futbolcunun Türkiye'ye transferi halinde Süper Lig'de büyük ses getirmesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    NIGEZ SON 3 SEZON DUR ORTADA YOK, ELDE KALACAK BIR TRANSFER 0 0 Yanıtla
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