Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer, dinamik ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 rondo çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında oynanacak olan Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmiştir. İlk maç yarın oynanacak olan seride, 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecektir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'ye yaptığı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, seçimlerde Rize'de 18-0 yapacaklarını belirtti. Bakan Bak, Rize'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurgulayarak, Rize halkını zafer için ayağa kalkmaya çağırdı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 2. maçında BOTAŞ'ı 89-73 yenerek, seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmazken, takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Ernst Happel Stadı'nda yürüyüş yaptı. Teknik direktör Montella ve futbolcular, stadyumu inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından takım, konaklayacakları otele geçti.
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