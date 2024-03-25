Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Emlakjet ile Mincidelice JL arasındaki maçın biletleri tükendi

Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında oynanacak olan Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükenmiştir. İlk maç yarın oynanacak olan seride, 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecektir.